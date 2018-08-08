神邏輯？若沒收到「一家親」講稿 柯P：你管我送A還B

2018-08-08 18:10

〔記者郭安家／台北報導〕神邏輯？台北市長柯文哲去年參加台北、上海雙城論壇，高唱「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，事後於政論節目專訪哽咽稱，講稿到國安會已讀不回；引發爭論後，北市府也坦言，講稿有A、B版，初稿沒有相關文字。未料，柯今下午於議會答詢時說，「若P則Q」，「若前提不存在，後面也不用討論」，國安會、總統府有講過收到東西嗎？如果沒有收到東西，「你管我送A還B」。

質疑此事的台北市議員吳世正傻眼「喔」一聲，接著說「你這點太推託了」。豈料，柯文哲回說，「我是有讀書的人，我有上過理則學」。吳回說，「誰沒有讀書？我理則學成績很高」。柯又回嘴說，「不會比我高，不然來拚拚看」。吳直說，不要顧左右而言他，「放煙幕彈你最會」。

電視台記者陳韻雯日前欲報導柯文哲國安講稿有A、B版，卻傳出柯對該記者說「到底我們擺平妳了沒有」，被質疑施壓新聞自由。

吳世正質詢指，他曾經當過記者，認為新聞自由是民主的基石，並問柯文哲有無打給媒體主管「溝通」？柯否認到底，還指媒體講的不要完全相信，不要隨便說人家說謊；但北市府發言人劉奕霆說，跟媒體高層聯絡是他工作之一，新聞事件上，他本來就要表達、說明市府立場。劉此言也被吳質疑曾打電話給媒體高層，吳還說「新聞自由可以溝通嗎？」

不過，令人傻眼是，接續質詢的台北市議員童仲彥說，「我跟吳議員也當過記者，我講話之前，都會拍（影像），所以人家說我喜歡偷拍」；再令議場記者席的媒體們傻眼。