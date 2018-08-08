民進黨朋友越來越少？ 柯p：他們還沒浮出來

2018-08-08 17:06

〔記者郭安家／台北報導〕「友柯」的民進黨台北市議員高嘉瑜，被民進黨台北市長參選人姚文智的發言人呼籲退黨，挺柯的西新里里長邱碧珠也未獲民進黨提名里長。台北市長柯文哲今下午於議會備詢，被國民黨台北市議員汪志冰問「身邊（民進黨）朋友越來越少？」未料，柯回應，沒有、他們只是還沒有浮出來而已啊！

柯文哲此番說法，令汪志冰傻眼說「喔？」難怪前副總呂秀蓮說民進黨民調低、因為有內鬼。汪酸說，這些鬼趕快浮出來，民進黨一個一個開除！不然姚文智民調更低，「驚死人匪諜就在你身邊、那個內鬼在市府團隊裡面」，照這樣情勢看來，姚文智選情前途堪慮。

汪志冰先問柯文哲「你是民進黨最大敵人？」柯回應，「不會、國民黨才是」。汪接著對柯說，「你即將成為台灣最大尾，你已經是2020最大目標」，因為以前沒發生過是，一個小小里長公開挺柯，馬上被開除（口誤，應為未獲提名）；相信呂秀蓮所說的內鬼是「柯友會比較多」，難怪民調很低的姚文智，要開除高嘉瑜黨籍、殺雞儆猴。

柯文哲認為，姚文智戰營發言人，超過參選人發言人的發言尺度，這不是他那level（層級）該講的話。汪志冰追問柯，「你幫高嘉瑜緩頰、希望不要開除，還是開除後，每天跟在你後面？如果這樣，不得了，高嘉瑜會全台北市最高（票）。」柯回說，高本就很高。汪接著提醒柯，「你幫忙捍衛她（高）會害她」。

至於現在是否暗度陳倉與民進黨合作？柯文哲回應，目前是還沒有，「民進黨裡面我很多朋友」。被問到民進黨還不是敵人？柯卻回應，還是可以一起做生意，不管喜歡或不喜歡，大家可按照SOP、規格合作。