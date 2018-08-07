盧秀燕提交通政見 表示BRT可能回不來

2018-08-07 17:13

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長盧秀燕今日在台中市議會黨團陪同下，提出交通政見，她表示，將從快速道路改善工程和道路開闢工程這兩項基礎交通建設，務實地建設台中。至於是否恢復BRT？她說，BRT可能回不來了，能否恢復將交由專業評估和民意決定。

盧秀燕在提政見前，先痛批市長林佳龍「只有破壞沒有建設」，她說，大台中山手線還在紙上作業、BRT被破壞、東豐快速道路停滯、國道一號銜接台74線進度緩慢，因為沒有良好的交通建設，台中到處交通阻塞。

盧秀燕指出，她提出台中交通建設的首部曲，除積極爭取並建設大眾運輸系統，中短期則有快速道路改善工程及道路開闢工程可先務實執行，前者包括大里草湖匝道工程、台74銜接國一工程、東豐快復工及完工；後者如水美快速道路、市政路延伸至工業一路、華南路銜接向上路等開闢工程。

至於BRT是否將恢復？盧秀燕說，BRT可能回不來了，林佳龍廢除BRT後，場站、土建、機電設備多數損壞，還鬧出仲裁案，如果要恢復BRT，請林佳龍先動用他個人的家財來賠償市民，不能由市民買單；另外，BRT是否恢復應交給專業評估和民意決定，務實面對，不能學林佳龍只有政治決定。

對此，交通局長王義川指出，BRT藍線不符國際標準，嚴重癱瘓台灣大道交通，已證實是失敗的政策，市長林佳龍上任後成功改革為優化公車系統，班次及搭乘人次不斷成長，並因此向中央爭取到捷運藍線；原BRT藍線都依合約付款，沒有賠款問題。另外，大台中山手線已經動工，台74連接國道一號預計明年動工，2022年完工。

建設局長黃玉霖則表示，東豐快速道路工程第四標已經完工，第五標將於今年11月底完工，第三標工程已完成細部設計審查作業，後續將配合第一、二標第二階環評作業核定結果，進行細部設計成果調整後，即可辦理工程招標，全案預計於2022年興建完成。