被認定為國民黨附隨組織 救國團怒批：違憲違法

救國團主任葛永光率主管召開記者會駁斥為國民黨附隨組織。（記者楊綿傑攝）

2018-08-07 16:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕救國團今天遭黨產會認定為國民黨附隨組織，下午隨即召開記者會反擊，救國團主任葛永光痛批，黨產會的認定理由是曲解真相，這樣的處分違憲違法，也能算轉型正義？他呼籲執政黨應該重新考慮。同時葛永光也宣布，一切會務正常執行，後續將訴諸司法。

葛永光說，黨產會的處分不僅缺乏歷史證據事實基礎，並且違法也違憲。他記得立委質詢時，黨產會主委林峯正曾承認法院判決具有約束力，他不解為何法院已經判救國團是政府組織了，但現在又說是附隨組織。

葛永光也澄清，救國團是由當初行政院進行籌組，在人事、財務、業務推動上，完全不受國民黨實質控制，也不是國民黨附隨組織，團徽上的圖案是因為國民黨是建國政黨，肯定國民黨建立及捍衛中華民國的貢獻，要告訴年輕人這個歷史事實的緣故，但黨產會卻以偏概全。

葛永光也呼籲執政黨，他認為，政府所提「和解」，應該是寬容，而非報復，但今天所謂轉型正義，卻是針對國民黨及一些單位進行報復，他說為，不應該再進行鬥爭，希望正視救國團提出的證據、論述，並重新考慮決定。

葛永光批評，台灣已走向民主獨裁，對台灣未來發展感到憂心，而面對黨產會蠻橫做法，接下來一定會採取司法訴訟，捍衛救國團及員工工作權益，因此所有業務全數正常推動，對弱勢團體公益服務都會繼續進行。

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