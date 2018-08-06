黃偉哲民調雪崩？ 高思博團隊宣稱原市區已打平

2018-08-06 20:41

〔記者蔡文居／台南報導〕高思博競選團隊今天表示，不論哪家民調公司出來的調查結果，都是黃偉哲支持度呈現「雪崩式下滑」，根據最新民調顯示，黃偉哲支持率已跌破3成，僅領先高思博8.7％，原市區「已打平」，更是目前民進黨執政縣市中，民調偏低的參選人，不能明白為何綠營人士總是看不懂文字，難到真的是有閱讀障礙？

高團隊發言人蔡育輝表示，這些結果所反應出來的現象就是民進黨在台南「民心盡失」，高思博這次代表藍軍出征，正是因高思博出身政治世家，所以不會每天想著如何與財團掛勾，心裡念茲在茲的都是如何為台南鄉親謀福利、如何讓台南重返傳統榮光，更無法放任自己的鄉親被賴清德用房屋稅「橫徵暴歛」。

蔡育輝表示，過去10年，高思博是台南鄉親選出來的立法委員，更是全國唯一同時獲得國會監督聯盟與天下雜誌嚴選的優秀立委。接下來又被被延攬入閣，成為行政院的政務委員，是因為公職北上工作，家仍在台南，高思博戶籍從未遷出台南過，過去10年來一直住在中西區、小孩也是在成大醫院出生，身分證上的字號也是D開頭。

蔡育輝說，現在誰都知道台南真正的大老闆是誰，看看黃偉哲身邊的人，哪一個不是賴清德派出來的？遇到事情時，哪一次是黃偉哲出面？黃偉哲根本就是前市長賴清德的傀儡，而黃偉哲做了14年立委，有多少時間是留在台南？最常做的事就是上政論節目、賺通告費，當然不會知道台南最大的民怨就是空污太嚴重、就是房屋稅暴政，究竟是誰缺席台南？根本就是「當賊的喊抓賊」。

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被民調逼瘋？ 黃偉哲團隊：高思博快被「虧雞」超越