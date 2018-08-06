被民調逼瘋？ 黃偉哲團隊：高思博快被「虧雞」超越

2018-08-06 20:45

〔記者蔡文居／台南報導〕針對國民黨台南市長參選人高思博指黃偉哲民調「雪崩」一事，民進黨市長參選人黃偉哲團隊言人蔡旺詮今天回應表示，高思博團隊發言人以這種偏頗論壇的民調為高思博背書，只是突顯高思博面對「即將被林義豐超越」的焦慮不安，根本是自我安慰。

蔡旺詮表示，高思博團隊今天（6日）引用來自「台灣競爭力論壇」在7月17日公佈的民調結果發佈公開聲明，但該民調與目前為止其他民調公司所做結果明顯不符，甚至，連立場泛藍的媒體TVBS在7月24公佈的民調也指出，台南市民41%支持黃偉哲，僅15%支持高思博。

他表示，再以今天由循證民調公司最新調查結果來看，黃偉哲支持度為40%、高思博為12.1%、而林義豐為11.9%，也正好在這時間點，國民黨立刻引用「台灣競爭力論壇」的民調來為高思博護駕，明顯是因為「高思博即將被林義豐超越」而出現的焦慮表現。

蔡旺詮表示，眾所周知，「台灣競爭力論壇」是「國民黨神燈民調公司」，「只要許願，就可以做出想要的答案」，該論壇理事長龐建國及執行長謝明輝皆為深藍立場，而該論壇也在2014年台北市長選舉，做出柯文哲與連勝文差距不到5%的民調，在2015做出洪秀柱落後蔡英文不到10%的民調，甚至在2014年發布以「誘導式問卷」做出「67%台灣民眾認同自己是中國人」的「一中民調」。

蔡旺詮說，奉勸國民黨，依照客觀局勢判斷選情，面對不適任人選，採取選前換將手段，對國民黨來說也不是新聞；但若捨此不為，只是退縮回「取暖型民調」自我安慰，台南市民也只能表示尊重。