中小企業陷缺電危機 綠營籲撤銷烏龍公投

國民黨提反空污公投案，議會民進黨團批評是「減電不減煤」的烏龍公投，呼籲儘速撤回。（記者黃鐘山攝）

2018-08-06 14:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立委盧秀燕領銜提出反空污公投案，市議會民進黨團今批評，是「減電不減煤」烏龍公投，不僅無法解決空污問題，反會造成台中市近7成、約8千家中小企業面臨缺電危機，盧勿為選舉之私，傷害中小企業，應儘速撤案。

盧秀燕等國民黨立委領銜提出號稱反空污的公投案，民進黨團憂心「假空污、真減電」，今召開記者會時，與會議員手持「呼籲國民黨撤銷烏龍公投」、「避免製造中小企業缺電危機」、「減電不減煤、烏龍公投」等海報，要求國民黨撤回反空污公投案。

黨團議員李天生、邱素貞、曾朝榮、何敏誠、江肇國等人指出，國民黨反空污公投，依據估算，若公投通過第1年，台灣就將出現19.5億度電力缺口，以家庭每月用電平均300度計算，將影響約54.2萬戶；以中小型工廠、商家平均用電5500度估算，則會影響2.8萬戶。

依台電公布的資料，去年12月底，台中市申請800瓩以下的工業用電約有1萬904戶、全年用電量27.03億度，若依照盧秀燕「減電公投」的訴求，1年減19.5億度電量，換算將影響台中市7成、近8千家中小企業用電，傷害在地產業發展甚鉅。

議員們並批評，這項公投只會造成台電增加使用成本較低的燃煤發電，減少燃氣發電，反而造成污染更加嚴重，盧秀燕長期擔任公職，竟然不明瞭狀況，是失去判斷力，或是選情告急？呼籲國民黨懸崖勒馬，儘速撤回，也盼盧秀燕勿為自己選舉之私，傷害小企業的發展。