馬英九支持以核養綠公投 侯友宜一句話打臉...

針對重啟核四的看法，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，沒能力處理核廢料，就不要想要核電。（記者俞肇福攝）

2018-08-05 13:55

〔記者俞肇福／新北報導〕前總統馬英九公開呼籲重啟核四，並支持以核養綠公投，新北市長參選人蘇貞昌要對手侯友宜針對重啟核四一事表態；侯友宜今天回應表示，沒有能力處理核廢料就不要想用核電，沒有核能安全就沒有核電。侯友宜的說法，無異打臉前總統馬英九。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌，周四到貢寮仁和宮拜拜，祈求「反核媽祖」助他當選，他對於日前馬英九公開呼籲核四重啟，讓核四活起來，很不以為然，要侯友宜說清楚講明白，對馬英九要重啟核四，「你到底是什麼態度？」蘇貞昌今天接受媒體聯訪時，再次喊話，認為侯副作為國民黨的提名市長候選人，始終閃躲，很不負責任，並不好。

侯友宜說，過去他在新北市當副市長時，同時他也是核安監督委員會的主任委員，他的態度是要有能力處理核廢料，沒有能力處理核廢料就不要想用核電，沒有核能安全就沒有核電。

他說，蘇貞昌要他對是否重啟核四表態，但核四封存，燃料棒也送回去了，老縣長講這個話很奇怪。核四當年不蓋也是民進黨說的，後來蘇貞昌任行政院長又增加預算，他覺得現在當務之急，還是一起來反對蓋深澳燃煤電廠，更加重要。

侯表示，他反對蓋深澳燃煤電廠態度非常清楚，很多民調和市民聲音有5成以上反對蓋，這聲音小英總統應該有聽到，卻裝作沒聽到，「有時候你叫她，她也裝傻」，他希望中央政府不要拿國民健康來換電。