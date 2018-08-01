柯Ｐ要學姊陪吃飯 女立委：當成明星見面會？

2018-08-01 19:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲1日表示，若「一日幕僚」影片瀏覽量破千萬，就讓幕僚大牛跟學姊黃瀞瑩陪他們吃飯，立刻引發外界批評，質疑柯文哲「物化女性」。對此，民進黨立委、前展翅協會秘書長李麗芬表示，柯文哲市長表示要讓「學姊」黃瀞瑩陪粉絲吃飯一事確實不妥。「陪粉絲吃飯」這項任務，實在很難視為是對專業表現的肯定。

李麗芬曾任台灣展翅協會秘書長，在對抗兒少性剝削的領域已經投入多年，積極推動 ｢人口販運防治法｣、「聯合國兒童權利施行法｣、「兒童與少年性剝削防治條例｣等修法。

李麗芬說，政治人物都需要專業的幕僚，而黃瀞瑩女士從事的也正是這樣一份專業的工作。「學姊」之所以被叫做學姊，也正是因為她在「一日幕僚」的節目上，作為前輩的角色帶領體驗幕僚生活的主持人。

李麗芬表示，從柯市長的網路人氣來看，黃女士的工作表現與專業能力應是十分優秀。可是，出現「陪粉絲吃飯」這項任務，實在很難視為是對專業表現的肯定，更像是在爆紅之後額外增加的工作。她不知道黃女士對這件事的意願，但主管應該要讓專業人士從事專業工作，而非因為人氣或外表而指派與職責無關的任務。

此外，李麗芬也舉例，跟粉絲吃飯這件事，其實也有更適當的做法。例如公視的節目「誰來晚餐」，就是讓一個家庭，邀請心目中的偶像來當客人，一起共進晚餐，也就是到粉絲家裡作客。可是柯市長提出的，看來是用抽獎的方式，把 「一起吃飯」當作點閱率破千萬的慶祝活動。到底這樣的「一起吃飯」是當成明星的見面會嗎？讓人費解。

李麗芬也憂心，有人把「一日幕僚」的影片上傳到美國知名的色情網站Pornhub，這件事情被許多人當作趣聞；但一位專業的女性，只因為受到關注就被跟情色連在一起，這是一種對女性的不尊重。

李麗芬說，黃女士學歷優秀、能力傑出，外表也很亮眼，可是這些正面的特質加在一起，似乎沒有為她帶來更有利的處境，反而是讓外表隱沒了她的專業，這背後隱含的性別議題與社會觀念，應該要認真的被討論。