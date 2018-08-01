張麗善拜訪雲檢察長 鄭鑫宏：依法秉公處理、降低民眾疑慮

雲林縣長參選人張麗善（左）歡迎雲林地檢署檢察長鄭鑫宏（右）到任。（記者廖淑玲攝）

2018-08-01 12:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長參選人張麗善今天拜訪雲林地檢署檢察長鄭鑫宏，歡迎新檢察長到任，也傳達地方希望司法中立莫成政治打手的心聲，鄭鑫宏強調，一切依法秉公處理，降低民眾疑慮。

張麗善今天在斗六市長謝淑亞、雲林縣議會國民黨團書記長李明哲、誠信聯盟發言人黃文祥等人陪同下拜訪7月9日到任的鄭鑫宏。張麗善表示，歡迎檢察長上任，另一方面也是因為年底大選接近，期待司法不要受到政治力的介入與影響。

張麗善強調，民眾對司法的認知都期待法律是正義最後一道防線，但近期從馬英九、侯友宜、韓國瑜、一直到雲林的各項司法案件，外界的觀感都認為很有針對性，質疑辦藍不辦綠，加上對手在司法界非常資深，讓她很擔心。

李明哲、黃文祥等人也都以台灣是民主法治社會，不希望大眾對司法的信任一次又一次破滅，期盼司法秉持公正，依據法律執行職務，讓參選人可以專心爭取為民服務的機會，不必還要擔心不必要的抹黑或造謠，甚至受政治力介入影響。

鄭鑫宏重申，選舉到了，不論與選舉有無關聯的案件都會讓外界比較敏感，但雲林地檢署一定會秉持司法公平性，依法秉公處理，將民眾疑慮降到最低，絕無辦藍不辦綠等問題，未來也願意接受社會大眾的檢視。

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雲林縣長參選人張麗善（右二）等人拜訪雲林地檢署檢察長鄭鑫宏（右）轉達辦藍不辦綠的疑慮。（記者廖淑玲攝）