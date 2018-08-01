台中市捍衛東亞青主辦權 國際媒體高度關注

日本NHK報導台中市長林佳龍捍衛東亞青運主辦權。（台中市政府提供）

2018-08-01 12:12

〔記者張菁雅／台中報導〕東亞奧林匹克委員會（EAOC）在中國主導下，以台灣民間進行正名公投連署為由，取消原訂明年在台中市舉行的首屆東亞青年運動會。為捍衛年輕選手參賽權，並向中共表達嚴正抗議，台中市長林佳龍日前召開國際記者會，除呼籲國人團結，也期待國際為台中發聲。記者會後，包括日本NHK、產經新聞、共同新聞社、新加坡聯合早報、英國泰晤士報等國際媒體都陸續關注，讓此事件進一步浮上國際檯面。

林佳龍已在7月30日正式向EAOC提出申復，也同步向各會員國家地區代表表達嚴正立場，並強調台中市不會放棄，會盡全力捍衛賽會舉辦。

日本NHK報導指出，中國主導EAOC取消台中市2019第一屆東亞青年運動會主辦權，不但台灣各界強烈抗議，也引發國際媒體關注。東亞青年運動會是台灣期待首次舉行與奧運有關的運動會，主辦權被取消的原因在於中國政府認為台灣推動公投更改台灣參加東京奧運的名稱，希望不再使用「中華台北」；中國政府要求各國航空公司網站改掉台灣名稱，就是不想讓台灣被視為國家。而台灣也了解到這是中國政治力量的介入。

新加坡「聯合早報」以「不放棄主辦東亞青運，林佳龍『願走一趟北京』」為題，報導林佳龍列舉提出申復的4項理由，包括違反奧運精神、事前未曾告知台中有任何違反或不符合約條款之處，唐突也不合理、違反主辦城市合約中第24條「爭議應以和諧磋商解決」以及通知市府取消來函中也未寫明理由，不願放棄任何機會爭取台中市繼續舉辦東亞青年運動會。

英國「泰晤士報」以「北京終止台灣的青年運動會」為題報導，引述林佳龍的談話「這項決定不僅傷害台中市、台灣民眾，運動員們也受到影響」。報導中也指出，中國政府不斷用經濟手段誘使台灣友邦與台灣斷交；甚至連南投一所國中生組成的合唱團代表台灣前往奧地利，都被中國施壓而無法在維也納的聯合國國際中心演出。

此外，日本「產經新聞」以「東亞青運遭取消，台灣批中聲浪漸大，台中市提申復」，日本「共同新聞社」以「Taiwan’s Taichung protests cancellation of east asia youth game.」為題進行相關報導。

林佳龍表示，這起事件必須讓世界聽見，若台灣不發聲或是默認，未來不僅會積非成是，更可能發生在台灣其他城市，甚至其他國家。因此，不論是申復或是或其他救濟管道，只要可努力都會爭取。