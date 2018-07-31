2020總統大選民調贏蔡英文 朱立倫：先做好新北市長

2018-07-31 18:12

〔記者葉冠妤／新北報導〕新台灣國策智庫今天公布民調，高達5成8民眾不支持總統蔡英文競選2020年連任，對手部分，若再一次與新北市長朱立倫對決，蔡的支持度36.3%，朱立倫則是47.8%。對於總統大選民調比蔡英文還高，朱立倫僅低調回應，現階段是把市長工作做好。

朱立倫今天下午參加「2018新北市兒童藝術節」搶先體驗場公益活動，被問到2020總統大選的民調勝過蔡英文，朱立倫表示，現在對他而言，就是在12月25日前的每一天，將新北市長的工作做好，希望新北市民更平安、健康與快樂。