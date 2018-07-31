民進黨民調：七成六認中國政府對台灣政府不友善

民進黨發布民調，由民進黨副秘書長徐佳青主持說明。（記者楊淳卉攝）

2018-07-31 10:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國對我國打壓不斷，中國日前運作，拔掉明年台中市主辦的首屆東亞青年運動會。民進黨今公布民調顯示，有六成民眾對中國拔我青運主辦權感到生氣，更有高達七成六民眾認為中國政府對台灣政府態度不友善。若與今年三月民調與現今相比，認為中國政府對台灣友善者自二成五跌至一成二，認為不友善也自六成一上升至七成六。

此次民調結果顯示，60.1%民眾對我東亞青運主辦權感到生氣，25.8%不生氣。其中泛綠有82.3%生氣，9.6%不生氣；泛藍中有51.1%生氣，37.5%不生氣。

台中市長林佳龍昨特地北上召開國際記者會，正式對東亞奧林匹克委員會（EAOC）提出申復，要求恢復主辦權。民調也顯示，84%民眾贊成政府申復到底，7%不贊成。

此外，有54.8%民眾認為東亞青運主辦權遭拔，應譴責中國打壓，但也有25.9%怪罪政府不承認「九二共識」。泛綠中有84.9%譴責中國打壓，5%怪罪不承認九二共識；泛藍中則是30.6%譴責中國打壓，55.7%怪罪九二共識。

民調顯示，29.8%的民眾認為中國政府對台灣人民友善，56.7%認為不友善。相較於今年三月的調查，認為中國政府對台灣人民友善的比例下降了15%，認為不友善的比例上升12%。

此外，25.3%的民眾對中國國家主席習近平有好感，45.7%抱持反感，其中泛藍選民對習的好感高於反感。相較於今年三月的調查，民眾對習近平的好感度下降13%，反感度增加9%。

民進黨副秘書長徐佳青表示，此次事件顯示中國在東亞地區造成區域穩定發展的變數，對於這樣的狀況，民進黨會積極呼籲，也會結合周邊國家更緊密合作，希望中國方面適可而止，保持區域穩定與和平。

本次民調，進行時間為7月25日至29日，完成的有效樣本為1109份，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9%，為使抽樣結果趨近母體，曾進行年齡、性別、戶籍、教育程度加權。