三星議員選戰議長PK鄉長出現轉圜？黃錫墉：明天說明

民進黨三星鄉議員之爭，傳出已有轉圜曙光，三星鄉長黃錫墉明天將公開說明。（記者江志雄攝）

2018-07-30 16:31

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉選區議員選舉，民進黨籍宜蘭縣議會議長陳文昌與同黨三星鄉長黃錫墉相持不下，現在傳出已有轉圜曙光，但黃錫墉仍不露口風，直指明天與民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財商談後，再對外說明。

下屆三星鄉選區議員應選一席，宜蘭縣首位民進黨籍議長陳文昌尋求連任，黃錫墉2屆鄉長任期屆滿，將轉戰議員，出現「議長PK鄉長」局面，2人參加民進黨初選爭取提名，今年1月下旬舉辦電話民調，由陳文昌勝出，黃錫墉指控對手陣營帶人闖民宅代接電話，影響公平，不接受民調結果。

民進黨後來提名陳文昌，黃錫墉揚言參選到底，「議長PK鄉長」進入延長賽；黃錫墉今天突然發出「請縣黨部重啟（黨內初選民調）調查，不用勸退，給公道我退選」採訪通知，告知媒體明天上午10點將到宜蘭縣黨部面見黃建財。

採訪通知有「給公道我退選」敏感字眼，引起各界揣測，黃錫墉坦承，這陣子確有黨政高層想找他協調，均吃上閉門羹，至於黨內之爭是否有轉圜餘地，明天與黃建財懇談後，將說明自己的心路歷程。

三星鄉選區議員選舉，由陳文昌、黃錫墉兩強相爭，國民黨陣營還沒有人選浮上檯面。