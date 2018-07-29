輔選嘉義市 民進黨秘書長：選情詭譎、審慎因應

民進黨嘉義市長涂醒哲競選連任，今天與「台灣隊」的議員參選人一起高呼「凍蒜」。（記者王善嬿攝）

2018-07-29 17:36

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨今天到嘉義市替年底競選連任的市長涂醒哲及黨提名參選人授旗，民進黨秘書長洪耀福受訪表示，嘉義市長選舉除黨提名涂醒哲，還有市議會議長、無黨籍參選的蕭淑麗跟國民黨提名的前市長黃敏惠，三強鼎立選情詭譎，嘉市今年選戰主軸很明顯，就是「國民黨八年做不到的，民進黨做到了」，如果可以廣為市民所知，相信涂市長連任沒有問題。

洪耀福表示，嘉義市選民少、選民結構集中，最後舉辦造勢活動，選民就可能有變化，因此目前三強鼎立局面、選情難預測；年金改革對民進黨而言，是不做不行的事情，做了會有點傷，但對已經發生的事情就面對、不用擔心。

洪耀福說，蔡英文當選總統後，中央對嘉義市的資源相當多，包括有前瞻基礎建設計畫多項重大計畫，然而涂醒哲比較不擅長宣傳政績，將幫他強化。

媒體還問涂醒哲因國民黨分裂、選情是否樂觀？涂醒哲表示，蕭、黃兩人之間的競爭不予置評，但民進黨自己會拚選情過半。

至於近來有民調結果，黃敏惠相較涂、蕭都略高，涂醒哲說，選前10天禁止公布民調結果，就是避免民調操弄或者各自解讀，但仍會尊重。