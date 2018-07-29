年底將用無黨籍身分選竹縣長 林為洲淨山搶勞工票

國民黨立委林為洲（左）今天早上參加新竹愛鄉協會淨山活動時公開說「今年年底我確定會用無黨籍參選新竹縣的縣長」。（記者黃美珠攝）

2018-07-29 09:56

［記者黃美珠／新豐報導］國民黨立委林為洲今天一大早就到新竹縣新豐鄉有名的鳳崎步道，參加前新竹縣產業總工會理事長、現任新竹縣愛鄉協會理事長詹素貞所舉辦的淨山活動，爭取勞工界朋友的支持。他當場公開說，年底他將以無黨籍身分參選新竹縣長，希望大家支持，也希望未來能有更多的機會跟勞工朋友們合作。

林為洲說，愛鄉協會不是淨灘就是淨山，發動這樣的活動很有意義。今天出席者利用假日一方面親子活動又一起淨山愛鄉。鳳崎步道風景優美，爬山的人很多，有新竹8景的美名，所以這個環境更應該要保護，讓下一輩可以繼續在這裡優遊。

他感謝大家對他的照顧和支持，希望未來有更多合作的機會。隨即公開說，今年年底他確定會用無黨籍參選新竹縣的縣長，將來如果有機會希望可以跟產業總工會、和愛鄉協會等，跟大家有更多的合作。

他想大家都是很關注勞工的議題，如果有機會到縣政府，他會更加強勞工處所要扮演的角色，然後一方面就現有的法規檢視；看勞工處有哪些還沒有做好的、或法規仍不足的，如何再從法規面做得更好等，他會從這2方面、在選前就會跟各相關專業民間團體、甚至是政黨等請益。

前新竹產業總工會理事長、新竹縣愛鄉協會理事長詹素貞說，前2年我們反對勞基法休惡，包含今年1月初夜宿立院時，林為洲也有特別來關心大家給予慰問、聽取勞工心聲。

她說，這次修法，林為洲在立院不斷捍衛勞工的權益，也為民眾提了一些不錯的法案，他跟他的團隊一直都在努力協助勞資和諧這區塊，且對勞資雙方權益問題也都有非常的深入協助，所以希望他能繼續為大家服務。

林為洲說，每個局處都有其專業之處，擇才最好的方式，就是跟民間最專業的團體來合作、來推薦。將來如果他當上縣長，針對勞工處的政策或是處長人選，他都會找最專業的民間團體如產業總工會等，甚至是有這方面專業的政黨請益，請他們來推薦人選、推薦政策。

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