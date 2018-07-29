陳其邁左營傾聽之旅 劉世芳出席力挺

陳其邁的「傾聽之旅」，來到他居住的左營區，立委劉世芳（右二）也出面力挺。（記者葛祐豪翻攝）

2018-07-29 09:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁的「傾聽之旅」，來到他居住的左營區，他強調左營在他的人生中，佔了將近一半的歲月，意義格外特殊，他一定會做「最在地、最了解高雄、最會解決問題的市長」。

陳其邁曾表示，這次選戰他不設大型競選總部、不插旗幟，預計舉辦200場「傾聽之旅」，靠政見爭取市民認同。

「傾聽之旅」28日下午來到左營區，吸引數百名鄉親參加，在民進黨初選中退讓的立委劉世芳，特別出席力挺陳其邁。

陳其邁感謝劉世芳以最實際的行動，團結民進黨，更肯定劉對於左營的貢獻，例如她推動的「老人共餐」，讓長輩與社區融合，非常有意義。

陳其邁感性說，自己就住在左營區新下里，高雄市民就是家人，會用為家人解決問題的心情，來為高雄打拼。

陳其邁強調，會促成楠梓五輕遷廠後的轉型，結合金屬研發中心、綠色產能研發中心，讓中油在高雄的老員工，一起見證城市轉型。

同時將左營高鐵站打造成高雄新門戶、轉運樞紐。也與高雄立委爭取橋頭科學園區有成果，未來串連南科的台積電、路科的華邦電，以及全球最大封測廠的日月光，打造台南到高雄的科技走廊，成為未來10年最受矚目、最耀眼的半導體產業聚落。