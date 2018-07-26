潮到出水！KMT高腰裝 網友KUSO出新潮T

國民黨桃園市長參選人陳學聖與黨主席吳敦義，先前1襲T恤紮進西裝褲的高腰「時尚穿搭」引起網友話題，陳更表示自己穿高腰褲長大的，有設計師對此創作「高腰假兩件式潮T」，要讓陳能輕鬆穿出高腰風。（圖擷取自李堃異臉書）

2018-07-26 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖與黨主席吳敦義，先前1襲T恤紮進西裝褲的高腰「時尚穿搭」引起網友話題，陳更表示自己穿高腰褲長大的，有設計師對此創作「高腰假兩件式潮T」，要讓陳能輕鬆穿出高腰風。

設計師李堃異昨（25）日在臉書上貼出作品照片，從中能見到國民黨深藍色潮T的「KMT」字樣下方，橫著半條皮帶，皮帶以下則做成看似有2條褲管的造型，李對此指出，這件作品係要向陳學聖與吳敦義「致敬」，穿上這件衣服，「不用把褲子給拉到胸口也能輕鬆穿搭出高腰風」。

許多網友知悉此事後，都感到相當爆笑，紛紛留言指出「這個讚」、「感覺胸部會很緊」、「請問哪邊下單」、「穿這件還要不要紮皮帶XD」、「笑到岔氣，肚子好痛」、「小小兵」、「求購買傳送門」、「這真的太狂了」、「國民黨趕緊去團購吧」。

隨著年底9合1選舉的腳步逐漸逼近，桃園市長參選人陳學聖日前在臉書上，貼出與國民黨主席吳敦義的合照，感謝吳敦義力挺，但2人身穿皮鞋、將T恤紮進高腰西裝褲內的穿搭，意外成為網友討論的焦點，不少網友都覺得這裝扮有點「略顯老氣」。