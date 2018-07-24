中國銳實力施壓他國 蔡總統重申捍衛民主價值

蔡總統出席「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」，致詞時強調台灣捍衛民主，一直站在捍衛民主的最前線。（記者廖振輝攝）

2018-07-24 10:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕遠景基金會今天舉辦「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」，蔡總統出席致詞時再次提到中國以銳實力施壓其他國家，面對此情勢，總統強調台灣捍衛民主，一直站在捍衛民主的最前線，也重申對自由、開放為本的國際秩序規則等共享價值的重視，盼與區域夥伴共尋解方。去年甫卸任的美國前國防部長卡特（Ash Carter）亦出席論壇。

凱達格蘭論壇延續去年的亞太安全對話主題，以「韓半島與印太戰略環境」主題打先鋒，接續各場次則分別聚焦「中國銳實力及其對民主世界的挑戰」、「印太區域的地緣經濟評估：從一帶一路、CPTPP到美中貿易戰」與「整合台灣新南向政策及印太戰略」等主題。

蔡總統出席開幕並致詞，首先歡迎卡特的來訪，並開玩笑說卡特上次訪台已是十年前，希望下次看到他不會再隔了十年。總統說，區域中的政經軍事情勢，在過去一年中發生劇烈變化，不僅經濟成長迅速，幾個月前更舉行了牽動韓半島情勢的「川金會」。

總統說，有些區域情勢創造機會、同時也有些情勢帶來挑戰，我們的關係日益緊密、互相關聯，挑戰中更包含傳統與非傳統挑戰，而區域安全與我們的和平、繁榮和穩定密不可分，有鑒於此，鞏固以自由、開放為本的國際秩序規則等共享價值，如今更形重要。

蔡總統向區域夥伴們說，我們能夠合作應對這些挑戰。台灣應對這些挑戰時付出努力，投資再生能源、促進經濟成長的同時，也發展國防自主戰力。蔡總統提到她才剛剛參加完台灣阿帕契攻擊直升機「全作戰能力」成軍典禮，展現捍衛國土決心，台灣也和美國等理念相近國家合作，推動國艦國造 。

除此之外，蔡總統繼續說道，台灣這兩年來也著力推動新南向政策，與東南亞國家、紐澳和印度深化關係，舉辦會議和強化連結、增加動能的活動。如今已經創造新的連結，區域中的經貿投資也成長動能，透過各項計畫強化夥伴關係，更致力於提升人民生活品質。

蔡總統也舉出另一個例子，則是台美共同推動的「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，此訓練架構2015年開始，和三十多個國家在能源、公衛與婦女賦權等領域廣泛合作，蔡總統說「台灣非常樂意和世界分享我們的經驗」。

蔡總統並在致詞中提到中國銳實力對世界的影響。總統表示，很遺憾看見中國在全世界持續以銳實力影響他國，在區域中實行軍演、派遣軍機軍艦繞行台灣，用經濟實力施壓台灣的盟友，也施壓國際企業矮化台灣。總統強調，台灣一直站在捍衛民主的最前線，民主是現有繁榮與秩序的基礎，今日的挑戰則是共同找出面對這些情勢的方法，確保我們共榮的未來。

除台灣學者外，遠景基金會邀集來自韓國國家安全戰略研究所（INSS）、釜山大學、歐洲議會、紐西蘭坎特伯雷大學、澳洲查爾斯特大學、美國共產主義受害者紀念基金會、美國哈德遜研究所、美國企業研究院、英國諾丁漢大學、史丹佛大學、華沙經濟大學、神戶大學、馬來西亞國立大學、印度基金會與越南外交學院等單位的專家學者，廣泛研討亞太情勢發展。

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