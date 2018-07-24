支持台灣改進防衛能力 美參、眾兩院通過國防授權法案協商報告

美參、眾兩院通過2019財年的國防授權法案協商報告，兩院同時支持改進台灣的防衛能力、部隊妥善率、擴大聯合訓練、軍售、對安全合作當局的運用、以及資深層級的軍事交流。（歐新社）

2018-07-24 09:12

〔駐美特派員曹郁芬／華府23日報導〕美國參、眾兩院今天通過2019財年的國防授權法案協商報告，兩院同時支持改進台灣的防衛能力、部隊妥善率、擴大聯合訓練、軍售、對安全合作當局的運用、以及資深層級的軍事交流。

另一方面，協商報告明文禁止美國機構使用與中共情報單位有關的華為與中興兩家公司的科技；除非國防部長提出特別要求，也禁止邀請中國解放軍參與美國主辦的環太平洋軍演。報告也限制國防部提供經費給設有孔子學院的大學的語文項目。

由於美國參、眾兩院月前通過的2019財年的國防授權法案文字內容有差異，因此需要進行協商報告以統一內容。今天公布的只有協商報告的18頁摘要，全文尚未公開。

據國會消息人士透露，參院版以國會意見方式支持美台軍事交流的條文幾乎都在協商報告中保留。參院月前通過的條文指出，參議院認為台灣關係法及6項保證是美台關係重要基石，美國應該加強與台灣的防務合作，改善對台軍售過程，及時回應台灣提出的防衛需求、適當參與台灣軍演，例如年度漢光演習。

同時也支持美台擴大人道救援及災難救助活動的合作，並敦促美國國防部長考慮支持美國醫療船訪問台灣，作為美國海軍年度“太平洋夥伴”人道使命的一部分。

這份協調報告指出，美國的國家防衛戰略將中國定位為戰略競爭者，參、眾兩院因而禁止美國機構使用華為與中興的科技，而且也禁止任何使用這兩家公司科技的實體與美國政府做生意。

報告指示美國政府對於中國要採取整體政府的戰略來應對中共針對美國、盟邦與夥伴，運用其政治影響力、經濟工具、網路活動、全球基礎設施與發展計劃，還有軍事活動的作為。

報告要求美國防部長針對「印太穩定倡議」提出5年計劃以壯大美軍在印太地區的實力，把原本已實施的「海事安全倡議」再延長5年，協助在南海與印度洋的夥伴，並將印度地位提升到主要國防夥伴。

國會也要求美國國防部長針對中國在南海的軍事與脅迫活動提出公開報告，鼓勵美國防部長公開中共在南海令人關切的訊息。

針對原本國防部每年發表的中國軍力報告，這次參、眾兩院也修改要求加入中國如何影響媒體、文化機構、企業、美國的學術與政策圈，還有中國如何使用非軍事工具，例如掠食性的借貸作為以支持中國在全球的安全與軍事目標。