陪小學生聽機器人上課 陳其邁：偏鄉數位資源應充足

2018-07-23 23:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今前往路竹三埤國小，與師生進行創新教育座談，他認為改善偏鄉數位教學落差問題刻不容緩，科技與經濟發展必須同時兼顧公平及弱勢照顧，不能讓偏鄉孩子輸在起跑點，應該提供充足的數位教育機會。

陳其邁立委今在路竹區三埤國小，與中山大學教授陳以亨、台南大學教授李健興、三埤國小校長曾建勳、高市教育產業工會理事長鄭穎聰及多位教師，進行創新教育座談，探討解決偏鄉學校數位教學落後問題。

他認為，改善偏鄉學校數位教學落差問題刻不容緩，目前在路竹三埤國小的數位教學實驗計劃，由李健興教授長期研究人工智慧與教育結合，並由日本Palro智慧機器人擔任助教，導入國小課程，與學童共同學習成長。

陳其邁也與三埤國小學生、共同體驗台語及數學數位課程教學，在機器人小老師協助下，一起闖關解題，並與第一線數位教學老師交流實際碰到的問題與意見。

他表示，運用A（人工智慧）、B（大數據）、C（雲端）科技核心，目的是讓教師與學生在教學資源上零距離，解決因城鄉差距產生的數位資源落差。

陳其邁指出，未來要強化現有師資數位認證及資訊人才培育，並由有實際教學經驗的教師整合數位教材內容，透過ABC（人工智慧、大數據、雲端科技）三個核心元素運用，充實偏鄉學校的數位教育。

他強調，科技與經濟的發展必須同時兼顧公平及弱勢照顧，不能讓偏鄉孩子輸在起跑點，應提供數位教育公平機會。