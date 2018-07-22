母雞與小雞不搭嘎？藍營6都下通牒違者撤銷提名

強制六都議員配合母雞競選，藍營下通牒違者撤銷提名。圖為韓國瑜（中）率國民黨高市議員參選人搭輕軌造勢。（資料照）

2018-07-22 09:26

〔記者施曉光／台北報導〕為搶佔台灣人口數近七成的「六都」地盤，國民黨今年以現任議員免經初選提名的優惠，強制要求議員必須與市長參選人採取聯合競選模式，但最近鬧換將風波的桃園市以及高雄市、台北市，卻傳出母雞與小雞不太搭嘎，據了解，黨中央已下通牒給各地方黨部、議會黨團，祭出強制小雞與母雞必須合體，違者一律撤銷提名，希望藉由堅壁清野，鞏固藍軍盤勢。

黨內人士指出，除下令「六都」黨部負責協調市長參選人，規畫母雞、小雞合體造勢行程，並強制規定各民眾服務社、區黨部建物鷹架，必須懸掛市長、議員合照，而每一位議員參選人必須在各自選區內的重要路口，至少懸掛與市長參選人一至二面的合體看板，凡未依規定設置者，市黨部就會「約談」，若經勸告仍不配合，「有本事，就請走自己的路。」

據了解，國民黨高雄市長參選人韓國瑜最近曾私下透露，除了少數黨性堅定的議員，多數議員基於各自選區考量，聯合競選的態度並不積極，剛起跑階段甚至沒什麼議員甩他，最近聲勢略有起色後，狀況才稍改善。

至於屢傳換將的桃園市，由於市長參選人陳學聖先前只重視「空戰」，加上先前地方幹部也有換將的想法，許多藍軍市議員對母雞始終保持敬而遠之，輔選人士坦言，桃園市是目前最麻煩的地方。

黨內人士指出，由於民進黨桃園市長鄭文燦採取過去國民黨給資源綁樁的傳統手法，使得部分藍營議員在配合黨的步調上比較消極，甚至就連一位黃復興背景的市議員，也長期配合鄭文燦，與黨團若即若離，因此這次改提新人。

為了重新整理部隊，國民黨副主席曾永權及組發會主委李哲華26日將到桃園市舉辦擴大中央輔選會報，要求所有三合一參選人必須全部到場。

黨內人士坦言，由於選區特殊性或對經費資源的需求，部分「六都」市議員確實有叫不太動的情況，像高雄市就有幾位與民進黨交好，台北市也有少數3、4位年輕議員，私下與台北市長柯文哲關係不錯，曾被台北市黨部高層「提醒」，如果不積極配合輔選，中央就要撤銷提名，因此最近變得比較「乖」。

藍營人士指出，台北市長參選人丁守中由於個人特質與風格，與市議員關係較為疏遠，目前難成母雞帶小雞的氣候。

藍營「六都」聯合競選狀況最好的是新北市、台中市。前者由於藍營執政，加上參選人侯友宜原本就是副市長，因此與議員合作密切﹔台中市長參選人盧秀燕除了議員合掛看板，還合拍形象宣傳照，唯一隱憂就是台中市議長林士昌，雖然已獲提名，至今仍不動聲色，並以議長中立為理由，拒絕與盧秀燕合體。

據地方人士指出，林士昌與民進黨台中市長林佳龍關係不錯，而且可能不選，交棒給兒子，並考慮以無黨籍參選，屆時對盧秀燕選情會有局部衝擊。

黨內人士透露，自從下通牒後，情況改善最多的就是台南市，當地14位黨籍議員，扣除兼任市黨部主委的謝龍介外，其他13人原本全部支持無黨籍市長參選人陳子敬，就在黨中央下公文警告後，沒有議員敢再挺陳，此事還讓陳子敬私下向某黨務人士抱怨「很不夠意思」，如今就連6月底幫陳子敬在新營區說明會站台的藍營議員，原本與陳子敬合照的看板也已經下架。