蔣月惠爆紅 黃國昌批屏東縣議會有一堆豬仔議員

2018-07-21 18:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕對於日前暴紅的屏東市議員蔣月惠，時代力量主席黃國昌今天下午在台中為黨籍議員參選人輔選時重炮抨擊屏東縣議會「一堆貪污、賄選的腐敗的豬仔議員存在，在屏東縣議員搞府會大和諧，但與人民站在一起的議員（蔣月惠）卻被議長周典論用第31號議員稱呼，這是民主政治走到今天的荒謬。」

黃國書也說，「如果蔣月惠真得參加了幫他（周典論）賄選的助選團，一起去酒店玩、收受賄款，是不是就會被認為合群，議會對她客氣，」他強調這是關鍵時刻，讓全民重新思考到底需要什麼樣的地方政治人物，「難道議會充斥收黑錢，這樣的民代是人民必須忍受，」呼籲在今年底地方選舉選出真正的代議士送進議會。

屏東縣議長周典論等人被控賄選案，去年高雄高分院宣判，周和樁腳潘正裕維持無罪，另有前、現任9名議員仍然有罪，其中8人是國民黨，一名為無黨籍，可以上訴最高法院。

當時檢方指出，2014年12月間，周典論為求當選屏東縣議長，透過當時競選副議長的搭檔王志豐等人，安排顏金成等7名議員到台中聚會，由被告潘裕隆及廖秋東等人協助招待及固樁，並為避免生變，潘裕隆還專程飛到日本，將正在北海道旅遊的許天賜及李冀香提前接回台中。

7名議員在台中酒店、旅館及按摩院接受王、潘等人招待，每人還拿到1至2萬元不等的零用金，甚至跑到廁所發放賄金，並為每人添購西裝和套裝，準備在12月25日議員就職時穿著，要求7人支持周當議長，潘裕隆則每天趕回屏東向周面報議員動態。

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