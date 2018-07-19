謝文進批新竹300博覽會淪個人政治秀 市府：遺憾曲解

2018-07-19 16:31

［記者洪美秀／新竹報導］已宣佈參選新竹市長的新竹市議長謝文進今天抨擊市府辦「新竹300博覽會」已淪為市長林智堅個人的政治秀，他批評博覽會21日登場，但位在關新公園內的光輝城市廣告看板還一團亂且用圍籬框住，不僅造成公園混亂，也易衍生危險，最重要的是博覽會每天都邀請政治人物前來，根本淪為林智堅的個人秀，呼籲市民擦亮眼睛看清楚這樣的「飾」政。

市長林智堅的辦公室主任張哲修回應指出，相關議題市府已多次說明，遺憾少數人為了選舉曲解事實。民眾期待看到的是民代端出牛肉和政績，謾罵和口水不會得到市民的認同。

無黨籍市議會議長謝文進說，市議會通過市府編列的5400萬元「新竹300博覽會」，是竹市重要的活動，但卻淪為林智堅個人的政治秀，光是搞宣傳，就花了好幾百萬元，像設在關新公園內的廣告看板，21日就要舉辦了，卻仍雜亂，且被亂丟垃圾，批評市民的納稅錢就這樣被亂花，根本是浪費公帑的行徑。

謝文進也批評這樣的活動已變成政治秀，每天安排不同的政治人物來參觀，為何不集中一天到，卻要分那麼多天到，根本就是把公家的活動當做是他個人的政治秀，市民應唾棄這樣的行為，也應認清現在的活動已淪為林智堅個人的「飾」政活動。

此外，謝文進也提到市府明年度才要編經費為市轄國中、小學的教室裝設冷氣，但根本不用等到明年，今年就可裝設，卻偏偏要等到明年，根本不顧學生上課環境很悶，很多事該做及立即做卻要拖，質疑市府根本就是騙很大。

對此，新竹市府強調，「新竹300博覽會」是所有市民的博覽會，每天都歡迎市民前來，這是屬於市民的光榮時刻與紀錄，且市民都應認識自己的城市文化歷史，否認跟政治相關，強調透過宣傳，可以讓其他縣市的民眾認識新竹，更結合桃竹竹苗4縣市舉辦「新竹味市集」，且與台北市進行城市交流，就是要讓其他縣市居民看見新竹市的改變與進步。