王世堅批「邪惡」柯P：聽過蘇東坡與佛印嗎？

2018-07-16 11:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上網路節目《木曜4超玩》，由藝人邰智源擔任「一日幕僚」，影片上架後至今點閱率已超過700萬，其中柯P幕僚「學姊」黃瀞瑩也因此意外爆紅，但卻傳出台北市議員王世堅辦公室，質疑影片趁上班時間拍攝、是否有市政宣傳效果，把「學姊」黃瀞瑩叫到議員辦公室問話，遭網友砲轟「好大的官威」。

王世堅辦公室主任沈志霖事後多次澄清，強調從來都沒有叫這位黃小姐來問話，反指媒體與這位黃小姐都是北市府方「設計」，不請自來、北市府更沒有通知他們。王世堅更痛批柯文哲不應該這麼邪惡，利用這位學姐的受歡迎，拿她來當苦肉計。

對此，柯文哲今受訪時沒有多做回應，僅說「你聽過蘇東坡和佛印的故事嗎？」，這就是他的回應。

此外，針對日前在海選競選團隊時，談到重陽敬老金議題，柯在引導面試者應採取「正面表述」，鼓勵長者作為全台示範及領頭羊，而非「負面表述」，罵他們是貪婪老人，導致長者更加不滿。

柯文哲今重申，他的態度很清楚，如果敬老金7億多元是自己賺的錢，你要拿出來發給大家，「我會說 thank you」，但這是國家的錢，也從來沒有社會學教授敢出來說「這要發」，因為這很明顯是不對的，違反價值和專業，若每個政治人物都做討好選民的事情，國家會沒有前途。