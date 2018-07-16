內政部長交接 徐國勇要打造「拚經濟」基礎

內政部長新卸任部長交接典禮，會中由行政院秘書長卓榮泰（中）監交下，卸任內政部長葉俊榮（左）將印信交給新任內政部長徐國勇（右）。（記者王藝菘攝）

2018-07-16 10:02

〔記者林良昇／台北報導〕內政部今早舉行新、卸任部長交接典禮，由行政院秘書長卓榮泰監交，卸任內政部長的葉俊榮說，希望下會期內政部繼續能推動都更條例、社團法、建築法修法，新任內政部長徐國勇表示，內閣是拚經濟內閣，他的工作就是讓內政部「安居」的部分做到做好，他到內政部是一個人上任，沒有帶人來，因為他對內政部同仁有信心。

新、卸任內政部長今交接，原內政部長葉俊榮轉任教育部長，原政院發言人徐國勇接任內政部長，監交人卓榮泰表示，感謝葉俊榮在2年多任期中為國家做重要的工作，包含國籍法、政黨法等重要條例都一一通過，現在都更條例及財團法人法案還在立院中等著通過，這都是重要的成績。

卓榮泰也提到，葉俊榮對於警消同仁的用心愛心，是出自內心的真誠、關懷，也為警消同仁俸祿極力爭取，而無論是颱風、地震，葉俊榮都要親臨現場，眼框都是紅的，他不眠不休盡心盡力，新內閣人事也借重葉的專業、耐心、創新，到教育部後，為國家的教育作改革，無論葉到任何地方，都是最稱職的部長。

卓榮泰也誇徐國勇對政策的論述又快又準，精神取之不盡用之不竭，將發言人的工作畫下很難超越的障礙，希望徐到內政部後辦好三件事情，第一是社會治安，第二是都市發展，第三是心靈平安，把內政部長的標準在葉俊榮的基礎上再往上堆疊。

葉俊榮則表示，他對徐國勇充滿信心和期待，徐對立院非常嫻熟，他也希望本來再上會期就該順利通過的住都條例、社團法、建築法能夠在下會期通過。

徐國勇強調，內閣是拚經濟內閣，要讓台灣的環境適合讓經濟發展，「安居」最大的工作在內政部，內政部做好，就有拚經濟的基礎，而內政部同仁都是最好的，他來內政部是一個人上任，沒有帶人來，因為他對內政部每個人都有信心。