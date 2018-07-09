陳其邁：打造高雄東九區為生態文化旅遊聖地

陳其邁的傾聽之旅來到甲仙、六龜，湧入數百支持鄉親。（記者葛祐豪翻攝）

2018-07-09 22:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天分別前進甲仙、六龜，舉辦傾聽之旅，他認為高雄東九區很適合發展生態文化旅遊，相信可以成為高雄最核心的觀光聖地。

包括前內政部長余政憲、立委邱議瑩、議員鍾盛有、林富寶、甲仙農會理事長呂興周、六龜農會理事長徐添春、里長等人，幾乎全員出席力挺陳其邁。

陳其邁表示，這幾天都在高雄山區參訪，昨天到杉林、內門，今天到甲仙、六龜，他深刻感受民眾最關心的是醫療、觀光及農業，他承諾，一定全力提振觀光、建構好農業產銷通路、完善醫療長照。

陳其邁指出，上週與邱議瑩共同要求交通部，加速打通20線南橫公路，並爭取國10延至六龜，方便進入東九區，也積極爭取加速完成高133線道路修復工程。

陳其邁說，未來要打造甲仙、六龜，成為特色農產集散地與觀光中繼站，他強調，東九區的多元族群文化及天然景色，很適合發展生態文化旅遊。

陳其邁舉北部熱門露營區為例，要提前3個月預約，以高雄東九區的優質條件，如果規畫好路線等配套措施，一定能帶動寶來溫泉等在地產業的振興，無論是long stay或微旅行，六龜、甲仙都足以成為高雄最核心的觀光聖地。

陳其邁也提到，六龜、甲仙、旗美的農產品，都有相當好的競爭力，六龜芒果及木瓜已在加拿大、新加坡等國際高端市場銷售，他將與農會、「高雄型農」、「友善小農」合作，共組農產大聯盟，吸引青農返鄉、青年創意投入農業產銷，提升農產品質與價格。

今天兩場座談會，都湧進數百名鄉親，村里鄰長幾乎全員到齊，高喊陳其邁當選，氣氛熱烈。