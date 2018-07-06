黃偉峰接駐瑞士代表 谷瑞生轉任外交部研設會主任

2018-07-06 19:32

〔記者李欣芳／台北報導〕外交人事有異動。蔡英文總統今天任命中研院歐美研究所副研究員黃偉峰為我新任駐瑞士代表。現任駐瑞士代表谷瑞生則將回國接任外交部研究設計委員會主任。

據悉，黃偉峰曾任駐美副代表、陸委會副主委等職務，為歐美研究專家。

知情官員表示，外交部正簽報人事令，現任駐瑞士代表谷瑞生則轉任外交部研設會主任，由於得知將回國接任新職，谷瑞生曾在6月22日舉辦惜別餐會上，他在會中說明中國打壓的事實，盼各界持續支持台灣。至於谷瑞生回國到任，還需要一段時間。