沒背景沒資源 柯P透露如何在藍綠夾殺之下存活...

柯P表示，自己能在藍綠夾殺下存活，靠的就是吃苦耐勞。（資料照）

2018-07-06 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕網路節目《木曜4超玩》的一日職人單元頗受好評，此次由主持人邰智源擔任台北市長柯文哲一日幕僚，沒想到從早上6點30分與柯P會合後，一路工作到晚上都不見盡頭，讓邰智源大感吃不消，柯P則說，自己在沒有資源、背景下仍能在藍綠夾殺下生存，靠的就是「吃苦耐勞」的精神。

邰智源清晨6點30分就在柯P住家樓下等待會合，接著一路陪他搭公車上班、開會、走訪環南市場上樑工程、巡視剝皮寮和龍山寺文創園區、視察工宅進度等，回到市府已經接近晚間6點，且一路下來沒有表定的吃飯、休息時間，這讓邰智源無奈表示，「我們什麼時候放『中飯』？」柯P的幕僚則提到，柯在外面隨意吃點別人給的點心就算是「吃飯」，還形容柯對食物的概念就是「蛋白質、澱粉、醣類、脂肪」。

邰智源後來趁柯P喝茶休息時上前詢問，強調上班至今已過了「13小時」，是否該下班了？柯P則說，自己離下班時間還很久，最後一場會議要晚間10點才開始，這個回答讓邰智源相當絕望，追問「這樣每天都有離職潮吧？」柯P坦然笑說，「對啊，每天都有，該走的都走得差不多了，留下來的不是植物就是礦物」。

柯P語重心長地和邰智源說，「我沒有政黨、財團、基金會，家裡沒開公司也不是很有錢，在藍綠夾攻之下還活到今天，代表我們是吃苦耐勞的」，柯P後來還說，他們能在台灣政治圈存活到現在，靠的就是這股熱情，但這段激勵人心的發言並沒有打動邰智源，仍當場向柯P「正式提出辭呈」。

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