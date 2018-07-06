婦聯會「帳房」機密金流首曝光！逾30億不知去向

婦聯會「獨立帳房」保管會極機密金流首度曝光，產會查出有一筆鉅額30幾億元神秘支出不知去向，連婦聯會常委都被蒙在鼓裡。（資料照）

2018-07-06 06:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會「獨立帳房」保管會極機密金流首度曝光！行政院黨產會為追查婦聯會勞軍捐款項，二度發文要求婦聯會交出「勞軍捐款數額統計明細」電磁紀錄。據透露，婦聯會保管會近日已將電磁紀錄電子檔交出，黨產會查出有一筆鉅額30幾億元神秘支出不知去向，連婦聯會常委都被蒙在鼓裡。

資深常委不知高層如何花錢 主委雷倩也震驚

黨產會調查發現，婦聯會歷年勞軍捐收入及支出皆由保管會負責，獨立於婦聯會會計室外，數百億元的錢要怎樣花，只有前婦聯會主委辜嚴倬雲有權動用，常委們連保管會握有多少財產都不知情。6月下旬黨產會約談資深常委陳幸，她坦言不知錢被高層花去哪。

據了解，保管會僅有一名職員吳秀貞，在婦聯會美齡樓上班，卻領著華興育幼院薪水，長年為辜嚴管理「獨立帳房」，她將電磁紀錄以密封袋裝交給黨產會，內容包含從未曝光的保管會利息收入明細，讓黨產會能反推婦聯會本金有多少錢，主委雷倩得知後震驚不已。

數百億勞軍捐 僅辜嚴倬雲有權動用

黨產會官員透露，黨產會收到的保管會電磁紀錄，內容為2005年起至2017年資料，以及1990年勞軍捐最後一年結餘款資料，但中間15年資料完全「空白」，黨產會已再度發文要求婦聯會補齊交出。

鉅款流到誰的手中 將約談職員吳秀貞

電磁紀錄顯示，保管會的存款在2010年少掉2億元，2011年又人間蒸發5億元，而2006年至2007年期間，更有一筆30幾億元神秘支出，但流向未載明；黨產會現正調查，這筆鉅額款項究竟是流到誰的手中，將約談吳秀貞釐清。

官員表示，保管會提供的最後一年勞軍捐結餘款為192億元，2005年卻變成349億元，截至2016年剩下322億元，另有50幾億元為非保管會的帳，所以今年婦聯會向黨產會申報財產為379億元。

黨產會研判，不可能只有後面的帳，沒前面的帳，「答案可能在被辜家銷毀的170箱帳冊中」！