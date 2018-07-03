侯家3千金當包租婆？ 侯友宜這樣說…

2018-07-03 16:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦家族房地，以「又昱實業有限公司」名義出租文化大學當學生宿舍。據週刊報導，又昱公司的三大股東就是侯友宜的3個女兒，對此，侯友宜並未否認，僅強調又昱公司是從娘家繼承而來。

侯友宜今天下午接受電視節目專訪，媒體詢問，對於台北市政府認定大群館宿舍違規使用，是否認為是政治追殺？

侯友宜回應，他不揣測任何動機，以前法令解釋可以，現在又要改變法令解釋，「我們尊重配合」。既然台北市府已經認定文化大學租給學生違規，又昱公司就會跟文大解約。

不過，又昱公司和文大解約之後，學生將面臨無處可住的窘境。侯友宜對此表示，將與台北市政府、文化大學與又昱公司3方面協商，確保學生權益。

對於台北市長柯文哲提出的「解套」方法，侯友宜說：「我真的聽不懂。」文大租給學生有問題，又昱租給學生就沒問題，他不清楚法令的解釋。

被問到此事是否與太太溝通？侯友宜強調，又昱公司本來就不會做違規的事情，「該解約就解約，沒什麼好說」。

至於週刊爆料，又昱公司最大的3位股東，就是侯友宜的3個女兒，侯友宜大女兒侯昱帆擔任負責人，另外兩大股東則是二女兒侯乃嘉和小女兒侯又嘉。與先前侯友宜提到又昱是太太娘家家族組成，說法有些出入。

侯友宜並未否認此說法，僅表示，「又昱公司從頭到尾都是從娘家那邊繼承而來的」。

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