「709事件」將3週年 北律：中國打壓維權律師如影隨形

中國於2015年7月9日開始，大規模逮捕、拘留、傳喚維權律師，即將於本月9日滿3週年，甚至人權律師王全璋迄今已被羈押逾1000天。（路透）

2018-07-03 16:39

〔記者張文川／台北報導〕中國於2015年7月9日開始，大規模逮捕、拘留、傳喚維權律師，即將於本月9日滿3週年，甚至人權律師王全璋迄今已被羈押逾1000天，台北律師公會今特地聲明，譴責中國政府不當侵害維權律師權益，並嚴正呼籲中國政府盡速釋放不當逮捕的「709事件」相關人士。

北律公會指出，中國政府未曾給予維權律師應有的程序保障，也未清楚說明羈押律師的原因，律師家屬更持續受到眾多有形、無形的壓力，北律對於中國政府無視國際批評、漠視法治的作為，甚感遺憾；甚至，中國政府至今仍持續透過「行政懲戒」等方式，直接吊銷或註銷維權律師執業證，剝奪維權律師的執業權，打壓如影隨形。

北律呼籲，中國政府應遵守聯合國1990年「關於律師作用之基本原則」，不得對維權律師進行任何不當的干涉或處罰，並遵守「聯合國世界人權宣言」與「中國刑事訴訟法」，給予維權律師應有的正當法律程序保障。

北律並呼籲我國政府，勿在中國改善律師執業環境前貿然開放法律服務業市場；北律人權委員會主委林子琳指出，立法院應儘速三讀通過難民法，並修正兩岸條例，使受政治迫害的維權律師和家屬，可到我國尋求庇護。