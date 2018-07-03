新任畜產董事長涉賄選 柯P：市府不能當太上皇

回應新任畜產董事長涉賄選案，台北市長柯文哲（圖）：市府不能當太上皇。（記者廖振輝攝）

2018-07-03 12:09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北畜產公司上個月董監事改選，董事長改由士林農會理事長葉文忠出任，但葉卻在去年士林農會選舉期間涉嫌賄選，也使得台北市長柯文哲該批「識人不清」。

柯文哲上午表示，四大公司（農產、花卉、畜產、漁產）他是讓副市長陳景峻去處理，而市府還是尊重公司決議，由公司董事去選出董事長，市府也不能指定誰可以當，誰不可以當，市府不能當太上皇。