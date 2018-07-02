文大宿舍案 都發局：仍在研議暫無結論

大群館外觀。（資料照）

2018-07-02 10:40

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜遭爆於文化大學的「大群館」違規當作宿舍收租，台北市都發局上週五收到文化大學回函，指大群館是學生宿舍，也是教育設施。都發局及市府內部今天上午開會討論該案，都發局長林洲民表示，該案討論非常熱烈，目前仍在研議中，今天暫時不會有結論。

位於文化大學的大群館屬於「台北市土地使用分區管制自治條例」中的第二住宅區（特），可做集合式住宅，但不得申請寄宿舍。而該棟於1997年也是申請申請99個門牌的集合式住宅使用執照，而非「一門牌99戶」的寄宿住宅。

然而2012年郝市府時，議員舉發該棟不符合消防安檢，建管處認為大群館屬於建築物使用類組使用項目表的H1類組宿舍，應比照宿舍要求公安申報，並在當時對文大開罰6萬元。

局處內出現自相互矛盾解釋

然而，都發局都市規劃科也在同年發函時，認定大群館屬多門牌住宅，雖出租供學生使用，但仍屬於集合式住宅，因此尚無違反土管規定，造成局處內出現自相互矛盾的解釋。

都發局6月25日再度現勘，發現文大將地下停車場違規放置洗衣機、隔成儲藏室，依照「建築法」開罰6至30萬。

然而對於最根本的使用分區議題遲遲無下文，都發局上週五收到回函指出「大群館是學生宿舍，也是教育設施」，都發局尚未判定是否違法；若最後認定違反使用分區，依「台北市土地使用分區管制自治條例」可開罰連續開罰6到30萬元，直到改善為止，最重也可斷水電。