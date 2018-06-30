柯文哲「光榮城市」新書發表 丁守中酸：市民過得…

丁守中今出席中華海峽兩岸客家文經交流協會第三屆第三次會員大會，與會長吳伯雄同台。（記者蕭婷方攝）

2018-06-30 12:20

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲新書「光榮城市」今開賣，下午將舉辦新書座談，內文多為三年市政成果宣傳。國民黨台北市長參選人丁守中今出席活動受訪酸，北市近幾年經濟下滑，不再為「光榮城市」，再批柯動用市政資源與預算為個人選舉宣傳；丁還說，往往自己批評市政後，市政府才有所反應，「真正能讓北市正動起來的是丁守中」。

丁守中表示，柯文哲新書為「光榮城市」，但過去三年市民過的沒有比較好，台北近年的招商引資遠輸給香港，城市競爭力也大幅下滑，市民實質收入去年還下滑六％，年輕人都被迫到異地工作。

丁再批，現在各政府局處使用公帑的事證宣導影片也都是柯文哲的置入性行銷廣告，柯文哲說自己沒總部，但競選總部就是北市府、發言人更是所有的北市局處首長，競選經費就是市政預算。

丁話鋒一轉酸柯，選舉期間只要自己一批評市政，柯市府就會有相應的舉措，舉凡近期的北市東側軌道系統、市場改建或公宅政策等都是，「真正能讓北市動起來的是丁守中」。

至於未來競選為何，丁守中說明，這次選舉條件跟資源都跟過去不同，未來整個選舉團隊朝「小而美」、「專而精」又省錢的方向規劃，不會設立競選總部，傾向與各區市議員合作，要「接地氣」，黨中央辦公室不會對外公開；此外，現也準備要成立募款委員會，將會對外公開募款。