藍智庫民調盧秀燕勝：國民黨政治人物不喜歡度低 很不容易

2018-06-29 12:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨智庫國家政策研究基金會民調顯示，台中市長選情中，國民黨立委盧秀燕的支持度以39.7%樂勝市長林佳龍的33%，領先幅度超越誤差範圍。基金會內政組召集人黃德福更以「燕鵝高飛，龍困淺灘」形容台中選情。

國政研究基金會委託TVBS民調中心針對台中市長選情進行民調，顯示這次台中市長的投票意願，有76.6%的民眾匯出來投票，僅15.2%不會；若是問明天就是投票日，會投給林佳龍的市民有33%，盧秀燕則有39.7%，勝幅達6.7%。

在喜歡度方面，盧秀燕喜歡度有38.7%、不喜歡度12%，林佳龍則分別為33.6%及31.6%；對於市長林佳龍的施政滿意度部分，滿意的民眾有40.3%，不滿意的則有36.2%。

若針對盧秀燕主張的地方政見調查，民調問盧主張恢復65歲以上補助健保費，減輕年輕人幫父母繳健保費的負擔，贊成者有66.7%，不贊成者20.7%；民調問盧主張年底的世界花卉博覽會，台中市民可憑身分證無限次數免費參觀，贊成者有63.4%，不贊成有23.1%。

黃德福根據民調結果表示，林佳龍的施政滿意度在低空迴盪，且針對盧秀燕所提的健保與花博政見，滿意度也都高達6成，他能對台中目前的選情來下個結論，就是「燕鵝高飛，龍困淺灘」。

國民黨政策會副執行長吳育昇表示，各家民調都顯示此趨勢是穩定的，且林佳龍有比盧秀燕強大2、3倍的網軍，竟然有此趨勢，代表其中有值得解讀的意義。他說，民眾看的並非黨派，而是針對候選人個人喜歡與否，這也解釋為何台北市長柯文哲的白色力量先前能高票當選。

吳育昇也說，對於林佳龍、盧秀燕的支持度，要看在地形象如何，他們發現，國民黨政治人物能有如此低的不喜歡度，是很不容易的。他呼籲全國民眾，不要把重心只放在台北或新北市，因為台中市是重要的板塊，其外溢效應不容忽視。

本民調調查對象為20歲以上設籍台中市的民眾，調查其6月5日至20日，有效樣本為2520位，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點內。