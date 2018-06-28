台中火力發電廠減煤 中電中用今年即達標

2018-06-28 13:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府大減台中火力發電廠生煤許可使用量500百萬噸，市議員江肇國今指出，推估今年最高發電量僅有395.2億度，而今年中彰投的用電量則達433.9億度，事實上今年即可達到「中電中用」目標，不用等盧秀燕當市長。

市議員江肇國、邱素貞、曾朝榮、李天生、翁美春聯合質詢時，江肇國說，國民黨市長提名人盧秀燕主張「中電中用」，依據台電的資料顯示，中彰投地區的用電需求已經逐年提升，2013年368.44億度，2017年達到413.2億度，推估今年用電量將達433.93億度。

對照台中火力發電廠的發電量，從2013年的440.34億度開始呈現波動起伏，2014年449.9億度最高，接近火力全開，2017年為441.59億度，但隨市府大刪中火生煤使用量500萬噸，中火今年最高發電量只有395.2億度，已經低於中部地區的使用量。「中電中用」已經實現，不用等盧秀燕當市長。

市長林佳龍表示，他上任即推動「中電中用」，就是中部地區的發電，由中部地區優先使用，若有剩餘才配合調配外送，依據議員提供的資料，目前中電只夠中用，因此未來若中部地區電力不足，也需要由其他區域的電力調配，盧秀燕「中電不北送」是損人不利己的做法，因為未來台中也無法獲得其他區域的電力，嚴重影響在地經濟與民生用電。

林佳龍也說，「中電中用」的政策也是奠基於電業法改革上，因為未來將有智慧電網，可以讓發電就在地先用，避免輸送耗損，各區域的電力則可以透過民間能源公司買賣相互調配，此種「用電在地化」政策，也被美國等許多先進國家採用，因為如此可以減少電力在運輸上的損耗。