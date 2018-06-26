海巡600噸級巡防艦僅一家廠商投標 承造與否出現變數

外傳12艘600噸級「沱江艦雙船體」巡防艦僅有龍德船廠投標，未來恐增添變數。圖為海軍沱江艦。（資料照）

2018-06-26 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕海巡署新造艦招標案總金額高達364億4830萬餘元，將在6月26日至29日進行4艘4000噸級巡防艦、12艘600噸級「沱江艦雙船體」巡防艦的最終評選會議，以及慶富未完成的15艘100噸級巡防救難艇與52艘35噸級巡防艇的招標，不過外傳12艘600噸級巡防艦僅有龍德船廠投標，未來恐增添變數。

根據《上報》報導，海巡4種船艦中，12艘600噸級巡防艦僅有龍德船廠投標，原因在於此標案有技術門檻，沱江艦雙船體材質是鋁合金，與國內各船廠製造漁船的鋼材及遊艇的FRP玻璃纖維強化塑膠不同，除了設備外，如何找到技術純熟的焊接鋁合金技工也是問題，所以除了建造沱江原型艦的龍德船廠有實績與技術人員外，國內其他船廠並未有此條件。

知情人士指出，國內今年建造雙船體的造艦案，除了海巡署12艘之外，還有海軍「承海計劃」的3艘防空型沱江艦，假如龍德船廠要一口氣拿下15艘雙船體艦艇訂單，對龍德船廠來說，在資金、造船船塢與人員技術都是巨大壓力，除此之外，龍德船廠也出現在52艘35噸級巡防艇標案中，被外界解讀為另有標的，12艘600噸級巡防艦可能會有變數，至於龍德船廠盤算為何，只能等海巡署評選會議時才能一覽全貌。

在此次海巡4種船艦標案中，台船與中信兩家船廠投標4000噸級巡防艦，12艘600噸級巡防艦僅龍德船廠投標，52艘35噸級巡防艇員有5家船廠有意願投標，最後僅有嘉信遊艇與龍德船廠投標並符合資格。