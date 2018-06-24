完成階段性治療 傘兵秦良丰明將轉院到台北

圖為國防部長嚴德發（左）日前探視特戰上兵秦良丰。（軍聞社）

2018-06-24 16:00

〔記者歐素美／台中報導〕陸軍傘兵秦良丰，於5月17日漢光演習預演中受傷送醫搶救，經40天的治療，童綜合醫院今天表示，階段性治療任務完成，在與家屬和國軍三方溝通同意下，秦員將於明天轉送到台北三軍總醫院進行後續治療與復健。

童綜合醫院將於明天下午舉行轉院說明會，秦員父親將現身說明40天來家屬的煎熬與感謝，另外國防部副部長張冠群與軍醫局長官也將到場說明，童綜合醫院醫療團隊也將說明秦員目前狀況。