黃偉哲請益之旅 拜訪黃崑虎

黃偉哲向黃崑虎請益。（圖由黃偉哲辦公室提供）

2018-06-19 17:08

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲請益之旅，今日偕同台南市議長賴美惠及市黨部黃先柱主委，拜訪國策顧問黃崑虎，請益未來的建設藍圖。黃崑虎表示，社會進步首重人才培育，黃偉哲也是個有遠見與執行力的好市長，不論在施政目標、關心地方及對預算的編列都是一等一的人才，未來的市長選舉會全力支持黃偉哲。

黃崑虎首先對台灣的情勢以「內憂外患」表示憂心，尤其叮嚀絕對不能發生選情分裂，並肯定黃偉哲積極整合選情，之後也會籌組「百工顧問團」，選前作為黃偉哲的前鋒，選後則當市政的後盾。另外，黃崑虎也提到，城市進步最重要的就是人才培育，並以後壁國小的軟式網球選手為例，強調國家培育人才為的是能用之社會，讓社會更進步，在這之前先得從品德教育開始，而黃偉哲就是一個好品德的人。

黃偉哲也說，一直有人提到民進黨執政後溪北邊緣化，這其實是不對的，在賴清德及賴美惠的帶領下，向中央爭取到許多建設，除了「豐盛之城」歷史文化體驗園區，還有台灣圖書館的南分院、自來水廠員工訓練中心、172道路拓寬等建設，都能有效減少人口外移、提升就業率，也帶動休閒觀光的發展。議長賴美惠也指出，她相信黃偉哲就任市長後，會做得比現在更好。