我國援贈薩爾瓦多醫療設備 海軍司令黃曙光見證

敦睦艦隊載運醫療設備援贈薩爾瓦多，海軍司令黃曙光上將（右四）在場見證。（圖：軍聞社提供）。

2018-06-18 10:25

〔記者羅添斌／台北報導〕我國海軍107年敦睦遠航訓練支隊結束任務返抵國門，此行重要任務之一就是載運我國援贈醫療設備給薩爾瓦多，並由當時正在薩國訪問的海軍司令黃曙光上將親自見證。

根據軍聞社今天報導指出，敦睦艦隊日前航抵薩國時，受到該國政府、民眾及僑胞熱情歡迎，歡迎儀式上同時舉行救護車、乳房攝影、Ｃ型臂Ｘ光機等60餘件醫療裝備捐贈，展現台薩兩國在軍事、醫療、文化等各方面的交流與合作。

敦睦支隊3艘軍艦停靠於薩國西部阿卡乎特拉（Acajutla）港，我駐薩爾瓦多大使謝妙宏、薩國國防部長慕其亞（David Munguia Payes）、最高法院院長皮耶拉（José Armando Pineda Navas）、薩國外交部政務次長卡茲內達（Carlos Castaneda）及相關部隊官兵、薩國Caluco市中華民國小學師生、旅薩僑胞和大使館團員等人均在港口熱烈歡迎。

軍聞社報導表示，謝大使致詞指出，敦睦遠航訓練支隊不僅負有保衛中華民國海域及守護疆土的責任，同時，也象徵著傳遞和平及友誼的使者，中華民國的各項合作計畫，均是以最大的誠意來協助薩國的繁榮及發展，敦睦艦隊的到訪更加強化台灣與薩爾瓦多之間的邦誼。

軍聞社引述海軍司令黃曙光上將談話表示，兩國建交已經歷76年，相互間的軍事交流非常密切，「我們非常重視這一份情誼，未來我們不管是在醫療，甚至於海上人道救援等等，我們都會大力的支持和幫助。」

薩爾瓦多國防部長慕其亞將軍致詞時強調，中華民國（台灣）和薩爾瓦多之間的軍事關係日益強化，「薩爾瓦多和台灣的軍隊，不僅維護我們國家的安全，同時也是保障國家民主制度發展的重要因素。」