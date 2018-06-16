文大宿舍風波 家長團體：房東眼中只有鈔票

2018-06-16 12:02

〔記者林曉雲／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的妻子娘家涉入文化大學宿舍爭議案，侯友宜受訪時說「對不起太太」，強調一切合法。全國家長教育志工聯盟召集人吳褔濱今天抨擊，文大宿舍爭議，只突顯房東眼中只有鈔票，心中完全沒有學生。

吳褔濱表示，很多年輕大學生都有租屋需求與經驗，有錢人的孩子可以高價租屋或購房來滿足就學住宿的需求，但絕大多數的大學生只能節省租金、忍受蝸居生活，遇到居住品質低落、安全差的宿舍，往往更是欲哭無淚，家長也無可奈何。

吳褔濱指出，香港窮人的棺材屋，平均每人1.4坪左右，文化大學的宿舍卻只有1.25坪，上洗手間都必須說抱歉而行，這麼惡劣的居住環境，如何奢談品質？台灣法規每人至少需要1.5坪空間，連牢房都有1.8坪，為什麼文化大學宿舍品質可如此惡劣？文化大學大群館宿舍6年前已經被裁罰，到現在卻依舊沒有改善，教育部每年補助文化大學2億多元，現在沒有教育部長，教育部就完全擺爛，根本不關心文大學生。

吳褔濱質疑，報載一棟房屋申請了99個門牌，隔間了101間房，文化大學卻變魔術般，出租給學生共105房，校方和房東的眼中難道只有鈔票、心中沒有學生？比香港棺材屋坪數小的宿舍，台北市政府和教育部難道可以放任至此、對文大學生的居住問題不加聞問？

文化大學曾發聲明回應，文大附近罕見類似大群館規模、專供學生住宿且符合消防法規之民間集合住宅建物，簽約當時因開放中生來台就讀等原因、致有大量學生急須住宿需求，但教育部獎補助款絕無可能移為宿舍租金使用，當初改2人房為4人房，是考量減少單一學生負擔。至於是否為「宿舍」，文大自承租起即依相關規定（符合租約逾5年、經法院公證等條件）向教育部填報宿舍床位總量管制，迄今已申報10餘年，應無違法問題。