「台旅法」功臣之妻助卿羅伊斯 將出席AIT新館落成

美國在台協會（AIT）將於下週二（12）舉行內湖新館落成典禮。主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）（圖右）將出席典禮。圖前排左為美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）。（路透）

2018-06-07 18:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）將於下週二（12）舉行內湖新館落成典禮，美方出席人士備受矚目，據悉目前已確定由「台旅法」功臣之妻、主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）出席典禮，此次訪台別具意義，將與總統蔡英文同台。

之前曾經傳出川普政府可能派出挺台的國家安全顧問波頓（John Bolton），藉此進一步升高美國與台灣外交層級。但因AIT落成典禮與世紀峰會「川金會」撞期，又有報導指出美方將不會派出高層官員來台，而是以軍艦通過台灣海峽表達支持。

《南華早報》5日並引述不具名消息人士報導，美國不派內閣級官員參加AIT落成，是因為顧慮中國將因此強烈反彈，甚至驅逐美國駐北京大使。報導內並提及，美國可能派出無官職的重要人士，可能人選包括川普總統的長子川普二世（Donald Trump Jr.）。

本報6日則報導，川普政府可望派出國務院助理國務卿層級的資深官員來台。據了解，來台官員已確定為主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）。羅伊斯的丈夫正是「台灣旅行法」功臣羅伊斯（Ed Royce），他長期挺台，提出諸多友台法案，羅伊斯（Marie Royce）曾多次隨丈夫美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）一同訪台。

過去曾訪台的國務院官員最高層級亦為助卿，包括2012年來訪的時任美國國務院主管經濟及商業事務助卿費南德茲（Jose W. Fernandez），與2015年訪台的國務院經濟暨商業事務局助理國務卿芮福金（Charles Rivkin），兩人皆為主管經貿事務官員。較有政治意義的國務院官員，則為今年台灣旅行法通過後首位訪台、主管印太戰略的亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）。