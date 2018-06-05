「台灣國」到碧雲禪寺剿匪 解放軍躲警後方開直播喊：不怕

台灣國成員到二水碧雲禪寺喊拆五星旗，警方佈署層層警力阻止衝突。（記者陳冠備攝）

2018-06-05 20:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉碧雲禪寺6年前由親中建商魏明仁透過官司取得，他把神像、尼姑趕出廟宇，成立「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，還在四周插滿五星旗，908台灣國團體不滿，認為共產黨侵佔台灣領土，今日一早前往拆旗，不過警方早已佈署警力，防止衝突，而魏明仁則穿解放軍軍服一邊遠觀一邊開直播表示：有警察保護人民，不怕！

908台灣國成員今日分持抗議布條與台灣國旗幟前往碧雲禪寺，高喊要拆五星旗，彰化田中分局佈署60多名警力，將台灣國成員擋在廟門前，台灣國成員不斷嗆聲，認為五星旗代表國家，明顯侵犯台灣領土，警方卻保護共匪，要求警方讓道拆旗，台灣國成員衝不破人牆，竟有成員爬上轎車車頂欲放沖天炮，後遭警方勸阻。

抗議過程中，魏明仁穿著解放軍軍服，遠遠站在警方後方20公尺處，一邊開直播，一邊說台灣是中國一部分，還表示抗議是常有的事，幸好有警察保護人民，不會感到害怕。

台灣國總部總會長周崇德表示，國旗代表國家，目前兩岸是敵對關係，該地插滿五星旗猶如是在向台灣人宣戰，長期造成困擾，實在是看不下去，才會率眾來拆旗，希望給對方警告，不要再插五星旗，抗議後已到警局提告對方叛國，侵犯台灣土地，要政府嚴辦。

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