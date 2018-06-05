感嘆香蕉生產過剩就挨轟 謝長廷曝銷日不成緣由...

駐日大使謝長廷（見圖）表示，台灣連續兩年發生香蕉生產過剩問題，各界再度發起吃香蕉運動。部分人士質疑，為何不外銷日本，並責罵他「在做什麼？」（資料照）

2018-06-05 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣連續兩年發生香蕉生產過剩問題，各界再度發起吃香蕉運動。部分人士質疑，為何不外銷日本，並責罵駐日大使謝長廷「在做什麼？」對此，謝長廷昨在臉書發文，大略分析問題難以解決的可能原因。

臉書記錄顯示，4日下午3時51分，謝長廷在文中表示，今年台灣香蕉再度出現生產過剩的現象，「一如去年，各界又發起買香蕉吃香蕉運動；一如去年，政治上不免無限上綱，批判指責；也一如去年，有些人又大聲責罵為什麼不銷到日本？駐日大使謝長廷在做什麼？」

謝長廷指出，對於這些「我只能長嘆」，質疑「為什麼大家不查一下，台灣香蕉在日本失去競爭力是多少年前開始？一直沒辦法解決的原因又是什麼呢？」自稱在日本已參加多次促銷活動，為讓日本年輕一代知道「台灣的香Q」，還到小學去宣傳。

謝長廷解釋，「但台灣和日本沒有自由貿易協定（FTA），香蕉比別國多20%的進口税；但FTA因東北食物進口問題被質疑有違自由貿易精神而卡住，而東北食品放寛解禁問題又被一些假新聞和謠言卡住」，懷疑「有些人似乎在等今年秋天日本總理訪大陸時，中國送大禮先解禁」。

謝長廷無奈地說，「FTA和生產層面的一些技術問題，都不是在這裡有辨法處理的」，但他很樂意分擔部分罵聲，希望罵完後心情能好過一點，並想想自身是否真的關心農民，還有哪些事可以幫忙蕉農，卻沒有做到的。