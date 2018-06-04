漢光演習實施逾30年 發生8起意外造成11人死亡

漢光演習今傳出一架F-16戰機從花蓮起飛，於基隆附近空域失聯。（記者游太郎攝）

2018-06-04 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕漢光演習今傳出一架F-16戰機從花蓮起飛，於基隆附近空域失聯。而根據統計，漢光演習自1984年舉行以來，已發生8起意外事故，造成11人死亡。

1994年9月，漢光11號演習時，海軍成功艦方陣快砲在台東外海誤擊金鷹航空公司拖靶的里爾35噴射機，飛行組員4人全部罹難。

2003年9月，漢光19號演習時，海軍標準飛彈在蘇澳外海誤擊空軍幻象戰機雲母飛彈的靶機，無造成任何傷亡。

2006年7月，漢光22號演習發射拖式飛彈時，2枚飛彈嚴重脫靶，落在距離前總統陳水扁約200公尺的海面爆炸，所幸無人受傷。

2007年5月，漢光23號演習時，空軍F-5F戰機墜毀在湖口營區，波及星光部隊士官兵，造成4死9傷。

2013年4月漢光29號演習中，海軍錦江和成功級艦在射擊七六快砲時，3艘中竟有2艘出現卡彈的窘況。

2016年8月，陸軍564旅在進行漢光32號演習預演「聯勇操演」時，CM-11戰車疑煞車故障造成戰車失衡，從橋高3公尺處翻覆跌落溪中，造成3人死亡。

今年5月，國軍漢光34號演習在清泉崗進行預演時，一名傘兵跳出C130運輸機，主、副傘未完全張開，從1300英呎高空墜落，至今仍在醫院救治。

而今日一度傳出2架F-16戰機失聯，隨後已查證僚機先行在下午2點40分返回基地，另長機疑似在暖暖山區失聯，目前僅尋獲飛機殘骸，一名31歲飛官吳彥霆仍失蹤。