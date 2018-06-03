再戰同鄉會！蘇貞昌、侯友宜巧妙錯身

蘇貞昌與鄉親致意，一副見到老朋友的熱絡。（記者何玉華攝）

2018-06-03 20:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市彰化鄉親關懷協會總會第3屆第1次會員大會今天晚間在板橋果菜市場席開百桌，民進黨、國民黨新北市長參選人蘇貞昌、侯友宜分別受邀，兩人行程錯開，在幕僚緊盯對手動態回報下，王不見王。

蘇貞昌安排在6點半會員大會時到場，進場時逐桌問候握手合影，有不少熟識的老朋友熱情招呼，隨後受邀致詞時，幾度率領同台的立委吳秉叡、張宏陸、市議員王淑慧、何博文、市議員參選新人戴瑋姍等人深深鞠躬致意；蘇貞昌說，他在行政院長任內曾走訪彰化王功處理水患問題，與當地有淵源。

蘇貞昌在6點54分離開後，侯友宜團隊幕僚開始齊聚，侯友宜本人準時在7點抵達，上台致詞時提到新北市的學校使用的有機蔬菜都來自彰化，他介紹現場還有與彰化地區淵源深厚的市議員曾煥嘉、劉美芳，也希望彰化鄉親多支持跟他同樣刑警出身的林國春，還有新人葉元之、江怡臻，並呼籲民眾支持沒有參與過選舉，但會認真做事的侯友宜。

侯友宜致詞後，逐桌握手致意，在現場餐會進入酒酣耳熱之際，加上幕僚帶動與民眾合影，現場氣氛熱烈，待侯友宜逐桌致意後離場，時間已超過8點10分。