當小英面開戰 張花冠嗆陳明文「我怕哪天被分屍」

2018-05-30 16:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕小花再出招！嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文今在中執會上開炮，2人為了嘉義縣議員徵召一事，不顧黨主席蔡英文還在眼前，就開始唇槍舌戰，張花冠談到激動處，甚至還直接在蔡英文面前告狀，直指2人已在蔡主席前握手言和，不要最後陳明文「人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案這麼多，我很怕哪天被分屍」；陳明文聞訊後生氣的表示張不要亂講。2人僵持不下，黨主席蔡英文最後受不了則無奈地說，「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？ 」

民進黨中執會今原訂要討論嘉義縣議員徵召席次，中執會確定後，再由地方黨部確定人選。據轉述，會中談到此案，縣長張花冠立刻在黨主席蔡英文告狀，此案未經相關程序，就決定徵召人選，甚至暗指有人「隻手遮天」，以前大家喜歡說明文規定，現在嘉義人也有「明文規定」，指責陳明文陣營的人，去嗆張營的人，當初縣長提名站錯邊。

陳明文聞訊後生氣回擊，「（張）什麼都不懂，就在那邊亂說」，強調今天只是要確認徵召席次，並沒有要確定人選。

蔡英文：尊重一下，聽一下主席，可以嗎？

主席蔡英文見2人僵持不下，只好詢問秘書長洪耀福，今天議程是否要決定人選？洪耀福則解釋，今日只是要確定徵召席次，但張花冠仍與陳明文爭吵不休，最後蔡只好說，「你們現在是怎樣，我要裁示，安靜一下，尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？」

最終陳明文負氣離開會議室，稍晚進入會議室的總召柯建銘詢問，剛剛發生什麼事？為何張陳兩人在外仍爭吵不休？蔡英文聞訊則驚訝表示，「怎麼會出去還在吵？」

  • 嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文今在中執會上開炮，2人為了嘉義縣議員徵召一事，不顧黨主席蔡英文還在眼前就開始唇槍舌戰，張花冠甚至嗆陳明文「人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案這麼多，我很怕哪天被分屍」。（記者劉信德攝）

    嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文今在中執會上開炮，2人為了嘉義縣議員徵召一事，不顧黨主席蔡英文還在眼前就開始唇槍舌戰，張花冠甚至嗆陳明文「人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案這麼多，我很怕哪天被分屍」。（記者劉信德攝）

  • 嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文今在中執會上為了嘉義縣議員徵召一事，不顧黨主席蔡英文還在眼前就開始唇槍舌戰，張花冠甚至嗆陳明文「人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案這麼多，我很怕哪天被分屍」。（記者劉信德攝）

    嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文今在中執會上為了嘉義縣議員徵召一事，不顧黨主席蔡英文還在眼前就開始唇槍舌戰，張花冠甚至嗆陳明文「人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案這麼多，我很怕哪天被分屍」。（記者劉信德攝）

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