當小英面開戰 張花冠嗆陳明文「我怕哪天被分屍」

2018-05-30 16:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕小花再出招！嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文今在中執會上開炮，2人為了嘉義縣議員徵召一事，不顧黨主席蔡英文還在眼前，就開始唇槍舌戰，張花冠談到激動處，甚至還直接在蔡英文面前告狀，直指2人已在蔡主席前握手言和，不要最後陳明文「人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案這麼多，我很怕哪天被分屍」；陳明文聞訊後生氣的表示張不要亂講。2人僵持不下，黨主席蔡英文最後受不了則無奈地說，「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？ 」

民進黨中執會今原訂要討論嘉義縣議員徵召席次，中執會確定後，再由地方黨部確定人選。據轉述，會中談到此案，縣長張花冠立刻在黨主席蔡英文告狀，此案未經相關程序，就決定徵召人選，甚至暗指有人「隻手遮天」，以前大家喜歡說明文規定，現在嘉義人也有「明文規定」，指責陳明文陣營的人，去嗆張營的人，當初縣長提名站錯邊。

陳明文聞訊後生氣回擊，「（張）什麼都不懂，就在那邊亂說」，強調今天只是要確認徵召席次，並沒有要確定人選。

蔡英文：尊重一下，聽一下主席，可以嗎？

主席蔡英文見2人僵持不下，只好詢問秘書長洪耀福，今天議程是否要決定人選？洪耀福則解釋，今日只是要確定徵召席次，但張花冠仍與陳明文爭吵不休，最後蔡只好說，「你們現在是怎樣，我要裁示，安靜一下，尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？」

最終陳明文負氣離開會議室，稍晚進入會議室的總召柯建銘詢問，剛剛發生什麼事？為何張陳兩人在外仍爭吵不休？蔡英文聞訊則驚訝表示，「怎麼會出去還在吵？」