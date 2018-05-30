捐款WHO一百萬美元 前外長讚「非常正面」

前外交部長歐鴻鍊出席座談會。（記者呂伊萱攝）

2018-05-30 14:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國將捐贈100萬美元給世界衛生組織（WHO）對抗伊波拉病毒。前外交部長歐鴻鍊今天表示，此舉措展現我們是懂得珍惜與回饋的國際社會成員，協助其他國家、也有助於改善我國際形象，效果是非常正面、非常好的。不過歐鴻鍊也直言，若想藉此進入WHO或成為觀察員則不可能，是完全無關的兩回事。

總統蔡英文日前宣布，我國將捐贈100萬美元（約新台幣3000餘萬元）給WHO，作為對抗伊波拉疫情基金。

外交部今天表示，防疫工作是國際社會所有成員的共同責任，台灣應積極做出貢獻，捐款是最直接且具體有效的做法，期盼國人理解與支持。而此100萬美元，將自外交部「國際關懷與合作」經費支應，經費不是問題。

外交部也說，目前正請相關駐外館處進洽WHO，盼我國能「直接捐款」，並用於伊波拉病毒防疫工作，目前仍與WHO溝通中。我國也另洽請理念相近國家助我完成捐贈。

不過，歐鴻鍊今天出席對外關係協會座談會，會前受訪時指出，用「中華民國」名義捐款的可能性，「對對方而言不存在」。因為國際社會上，尤其聯合國及其所屬機構和政府間機構中，「一中原則」非常清楚，所以不可能用「中華民國」捐。

但歐鴻鍊也強調，此舉措效果是非常正面、非常好的。因為捐出去以後，WHO和受贈者也很清楚這是來自台灣的捐助。歐鴻鍊說，我們是已開發國家，回饋國際社會、協助其他國家都是很好的，能夠展現我們是國際社會一員，而且是願意珍惜、願意回饋的民主社會，能夠改善國際形象。

不過歐鴻鍊也直言，如果認為用捐款就能爭取進入WHO，「那是完全無關的兩回事」；因為要成為國際組織觀察員或會員國，一定有相當條件，若不滿足的話就不能進去。