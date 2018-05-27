中國蠻橫打壓台灣 國民黨卻砲打政府 挨轟「統一屈膝黨」

2018-05-27 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來加重打壓台灣外交空間的力道，不但惡意阻撓台灣參加本屆世衛大會（WHA），更持續利用金錢誘逼我邦交國斷交。對此，民進黨立委王定宇在臉書痛批，國民黨不但不敢批評中國打壓，還砲口對內、與中國同聲同氣罵政府，這根本是不折不扣的「統一屈膝黨」。

日前布吉納法索因中國干涉與金援利誘宣布與台灣斷交，身為在野黨的國民黨非但沒譴責中國蠻橫的行為，反而炮口對內批評蔡政府，「政治意識型態帶領台灣走向死胡同，應反省並向國人道歉」。

王定宇對此表示，「中國的一個中國也是意識形態，蔡總統的意識形態是台灣不屬於中華人民共和國的北京政權不能代表台灣2300萬人，中國國民黨譴責台灣的意識形態卻看不見中國的意識形態。」

王定宇也指出，中國以野蠻手段下重手打壓台灣，包括全面封殺台灣參與WHA、接連重金挖走台灣的邦交國、施壓國際上各航空公司及大企業把台灣改列為中國屬下、軍機軍艦頻繞台灣四週演訓騷擾等等，「但國民黨不但不敢批評中國打壓，還砲口對內、與中國同聲同氣，砲轟台灣政府不接受一個中國原則的九二共識，並要政府仔細反省道歉」。

王定宇說，國民黨主席吳敦義為討好中國，宣示「終極統一」立場，向中國屈膝、黨內要員搶著參加海峽論壇丶黨內公職有9位立委赴中拜會劉結一（國台辦主任）丶中央委員連勝文也要赴北京朝聖，「充分顯示國民黨已非昔日九二共識黨，已是不折不扣的『統一屈膝黨』」。